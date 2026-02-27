去年産のコメを対象とした日本穀物検定協会の「米の食味ランキング」がきょう発表され、山形県は特A獲得数で全国1位となりました。 全国の144産地品種の中で今回は、県を代表する銘柄米が高い評価を受けました。「つや姫」は16年連続16回目、「雪若丸」は8年連続8回目となる「特A」評価を受け、さらに長年主力品種として広く食べられている「はえぬき」が、5年ぶり通算24回目となる「特A」評価に返り咲きました。