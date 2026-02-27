パワーエックスが後場一段高となっている。ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスはきょう、グループのＭＩＲＡＲＴＨエナジーソリューションズ（ＭＥＳ）とパワーエックスが系統用蓄電所の共同開発及び運用に関する包括的な業務提携で基本合意したと発表。これが刺激材料となっているようだ。 開発期間は２０２６～２８年の３年間で、両社共同で適地選定及び販売活動を実施する予定。