ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙは３日続伸となっている。同社はきょう、ＪＲ東日本のオンラインサービス「えきねっと」を支えるコンタクトセンターに、オペレーター業務高度化ＡＩエージェント「ＰＫＳＨＡＳｐｅｅｃｈＩｎｓｉｇｈｔ（パークシャ・スピーチインサイト）」と「ＰＫＳＨＡＦＡＱ（パークシャ・エフエーキュー）」が本格導入されたと発表。