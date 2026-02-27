ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<3993.T>は３日続伸となっている。同社はきょう、ＪＲ東日本<9020.T>のオンラインサービス「えきねっと」を支えるコンタクトセンターに、オペレーター業務高度化ＡＩエージェント「ＰＫＳＨＡ Ｓｐｅｅｃｈ Ｉｎｓｉｇｈｔ（パークシャ・スピーチインサイト）」と「ＰＫＳＨＡ ＦＡＱ（パークシャ・エフエーキュー）」が本格導入されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。



同センターでは「ＰＫＳＨＡ Ｓｐｅｅｃｈ Ｉｎｓｉｇｈｔ」によるリアルタイムでの音声書き起こしと要約生成に加え、「ＰＫＳＨＡ ＦＡＱ」との自動連携を行うことで、応対記録作成をＡＩが支援する業務フローを構築。この取り組みにより、通話後の後処理時間が削減され、オペレーターの業務効率向上につながったという。



