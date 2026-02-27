「ルフィ」などと名乗る指示役による連続強盗事件の裁判で、強盗致死などの罪に問われた犯罪組織の幹部だった男が、無期懲役を命じた東京地裁の判決を不服として、東京高裁に控訴したことがわかりました。藤田聖也被告（41）は、2022年から相次いだ「ルフィ」などと名乗る指示役による強盗事件や特殊詐欺事件に関わったとして、強盗致死や窃盗などの罪に問われています。東京地裁は今月16日、藤田被告について「実行役に詳細で的確