公共交通機関の利便性を高めるため、金沢市が整備を進めてきた交通手段の拠点場所「モビリティハブ」の運用が27日から始まりました。金沢市の香林坊バス停で行われた式典には、市や鉄道業者、地元関係者などが参加しました。2025年度、金沢市内で整備されたモビリティハブは5か所。そのうち香林坊バス停には、屋内外合わせて4つのデジタルサイネージが設置されました。 これまで複数あった時刻表を一元化することで、利用