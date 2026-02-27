米ニューヨークのコロンビア大＝2023年2月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークのコロンビア大によると、移民取り締まりの連邦捜査官が26日朝「行方不明者の捜索」と偽って学内に侵入し、学生1人を拘束した。大学周辺では学生らが集まり抗議。ニューヨーク市のマムダニ市長はホワイトハウスでトランプ大統領と会談し、懸念を伝達した。学生は間もなく解放された。AP通信によると、学生はアゼルバイジャン出身の4年