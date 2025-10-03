アメリカのトランプ大統領は、なぜ強い支持を集められるのか。ジャーナリストの池上彰さんは「アメリカ国民の8000万人が信じているというキリスト教福音派の存在が大きい。彼らは聖書を絶対的な真実だと信じ、進化論や多様性を否定している。それらを推進する民主党を憎んでいるのだ」という――。（第2回）※本稿は、池上彰『ぼくはこんなふうに本を読んできた』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com