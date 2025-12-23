AIに仕事を奪われないためにはどうすべきか。キャリア支援家の浅田すぐるさんは「2000年以上前に書かれた『論語』の中に、現代の働き方のヒントがある。“狂気”と呼べるほどの熱意こそが、AI時代を生き抜く活路だ」という――。※本稿は、浅田すぐる『そろそろ論語 物事の本質がわかる14章の旅』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／typhoonski※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／typhoonski