ヒューマノイドロボットの口の動きを自然に見せるには、音声に合わせて唇やあごを細かく動かす必要があります。しかし、人間の口形をひとつひとつルールとして作り込む方法は手間が大きく、別のロボットや別の言語に広げにくいという課題があります。コロンビア大学の研究チームは音声に合わせて口形を作れるロボットの顔面機構を開発し、ロボットが自分の顔を動かして得た映像と音声から推定した「理想の口形」を突き合わせて学習