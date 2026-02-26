26日、新潟市西蒲区の田んぼで身元不明の女性の遺体が見つかりました。警察は、事件と事故の両面で調べています。 警察によりますと、26日午前9時前、新潟市西蒲区稲島の田んぼで通行人が倒れている女性を発見。女性はその場で死亡が確認されました。 女性の年齢は中高年とみられ、身長は約160cm、赤色のセーターやえんじ色のズボン・茶色の靴を身に着けていました。目立った外傷はありません。警察は身元の確認