イタリアの地で「日本の底力」を再認識!?日本勢が冬季五輪で過去最多のメダル数を更新するなど、大いに盛り上がりをみせたミラノ・コルティナオリンピック。その開催地であるイタリア・ミラノへ解説者として現地入りしているスピードスケートの長野五輪金メダリスト・清水宏保さんが、2026年2月12日にInstagramを更新しました。【画像】超カッコいい！ これが「金メダリスト・清水宏保」がイタリア・ミラノで魅せられた「高級S