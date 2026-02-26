コメダは3月5日から、「ポケモンといっしょだモン♪」をテーマにしたキャンペーンを全国のコメダ珈琲店とおかげ庵で実施する。ポケモンといっしょだモン♪2025年夏のポケモンキャンペーンに続き、今年も特別なキャンペーンを実施する。今年はオリジナルメニューを第1弾(3月5日〜4月8日予定)、第2弾(4月9日〜5月13日予定)の2期間で展開する。○第1弾はメタモンが主役第1弾では、「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ