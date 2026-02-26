【『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会】 2月26日 開催 ポケモンは2月26日、「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念した「『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会」にて、プロ野球とのコラボレーションを発表した。 「ポケモン」の30周年を記念してプロ野球とのコラボが決定。「ポケモンベースボールフェスタ2026」の開催や、位置情報