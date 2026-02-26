【『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会】 2月26日 開催

ポケモンは2月26日、「ポケットモンスター」シリーズの30周年を記念した「『ポケモン30周年、はじまる』キックオフ発表会」にて、プロ野球とのコラボレーションを発表した。

「ポケモン」の30周年を記念してプロ野球とのコラボが決定。「ポケモンベースボールフェスタ2026」の開催や、位置情報ゲーム「ポケモンGO」での特別なコンテンツの提供が発表されたほか、発表会ではプロ野球12球団のユニフォームを着たピカチュウが一斉に登壇し、その可愛らしい姿がお披露目となった。

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

