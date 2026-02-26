6代目は「感動」をコンセプトに全面刷新！2026年2月26日、ホンダは6代目となる新型「CR-V」を翌27日に発売すると発表しました。CR-Vは1995年に登場した都市型SUVです。「Comfortable Runabout Vehicle（＝いつでも、どこでも、自由で快適に走り回ることができるクルマ）」を意味し、その名の通り快適性と高い機動性を両立したSUVとして誕生しました。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「CR-V」の姿です！（30枚以上）