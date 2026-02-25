キキララのパステル雑貨をまとめて見たい日に、日常づかいしやすい新作がそろいました。パーフェクト・ワールドによる特集が、2026年2月24日19時05分に公開されています。マグとソープディスペンサーを軸にした、毎日をやわらかく彩るラインナップです☆ サンリオ「リトルツインスターズパステル生活雑貨コレクション」 公開日時：2026年2月24日 19:05紹介アイテム数：3種主なアイテム：マグカップ2種