おうち時間も洗面台もときめく彩り！サンリオ「リトルツインスターズパステル生活雑貨コレクション特集版」
キキララのパステル雑貨をまとめて見たい日に、日常づかいしやすい新作がそろいました。
パーフェクト・ワールドによる特集が、2026年2月24日19時05分に公開されています。
マグとソープディスペンサーを軸にした、毎日をやわらかく彩るラインナップです☆
サンリオ「リトルツインスターズパステル生活雑貨コレクション」
サンリオは「ハローキティ グッズコレクション」など、400点以上のグッズニュースを展開するキャラクターブランドです。
同ブランドの「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」は、淡い色使いと星モチーフで長く愛されてきた人気シリーズです。
今回は、キキララらしいパステルトーンを暮らしの道具に落とし込んだ生活雑貨に注目した特集です。
星型ハンドルが映えるマグカップ
サイズ：7.5cm×12.5cm×9.5cm素材：磁器
白地に黄色の星を散らしたデザインはテーブルで色が主張しすぎず、毎日の朝食やティータイムに合わせやすい配色です。
立体の星型ハンドルと縁の波型レリーフが手元に視線を集めるので、シンプルなドリンクでも写真映えする使い心地です！
キキ＆ララを大きく楽しめるメジャーマグ
容量：220mlサイズ：8cm×8.8cm×8.8cm素材：陶磁器
カップ一周にキャラクターアートを入れた構成なので、どの角度から置いてもキキララの世界観が途切れにくい設計です。
ピンクと水色を軸にした淡色トーンは、白い食器や木製トレーと合わせると優しいコーディネートにまとまります。
雲製造機モチーフのソープディスペンサー
サイズ：16cm×11cm×6cm素材：磁器
ふっくらした星型ボディにシルバーポンプを組み合わせた見た目は、甘さの中に洗面台で使いやすい清潔感を残したバランスです。
片手で押しやすいサイズ感なので、ハンドソープやローションを日常導線に置きたい人にも相性がいい構成です。
マグとディスペンサーを同じ世界観でそろえると、キッチンと洗面スペースに統一感が生まれます。
色数を抑えたパステル基調なので、かわいいテイストが好きな人はもちろん、淡色インテリア派にも取り入れやすいシリーズです。
【おうち時間も洗面台もときめく彩り！
サンリオ「リトルツインスターズパステル生活雑貨コレクション特集版」】の紹介でした。
よくある質問
Q. ラインナップされているマグカップの容量は何mlですか？
220mlです。
Q. 星型ソープディスペンサーのサイズはどれくらいですか？
16cm×11cm×6cmです。
Q. 今回の特集はいつ公開されましたか？
2026年2月24日19時05分です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post おうち時間も洗面台もときめく彩り！サンリオ「リトルツインスターズパステル生活雑貨コレクション特集版」 appeared first on Dtimes.