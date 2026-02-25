キキララのパステル雑貨をまとめて見たい日に、日常づかいしやすい新作がそろいました。

パーフェクト・ワールドによる特集が、2026年2月24日19時05分に公開されています。

マグとソープディスペンサーを軸にした、毎日をやわらかく彩るラインナップです☆

サンリオ「リトルツインスターズパステル生活雑貨コレクション」

公開日時：2026年2月24日 19:05紹介アイテム数：3種主なアイテム：マグカップ2種主なアイテム：ソープディスペンサー1種

サンリオは「ハローキティ グッズコレクション」など、400点以上のグッズニュースを展開するキャラクターブランドです。

同ブランドの「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」は、淡い色使いと星モチーフで長く愛されてきた人気シリーズです。

今回は、キキララらしいパステルトーンを暮らしの道具に落とし込んだ生活雑貨に注目した特集です。

星型ハンドルが映えるマグカップ

サイズ：7.5cm×12.5cm×9.5cm素材：磁器

白地に黄色の星を散らしたデザインはテーブルで色が主張しすぎず、毎日の朝食やティータイムに合わせやすい配色です。

立体の星型ハンドルと縁の波型レリーフが手元に視線を集めるので、シンプルなドリンクでも写真映えする使い心地です！

キキ＆ララを大きく楽しめるメジャーマグ

容量：220mlサイズ：8cm×8.8cm×8.8cm素材：陶磁器

カップ一周にキャラクターアートを入れた構成なので、どの角度から置いてもキキララの世界観が途切れにくい設計です。

ピンクと水色を軸にした淡色トーンは、白い食器や木製トレーと合わせると優しいコーディネートにまとまります。

雲製造機モチーフのソープディスペンサー

サイズ：16cm×11cm×6cm素材：磁器

ふっくらした星型ボディにシルバーポンプを組み合わせた見た目は、甘さの中に洗面台で使いやすい清潔感を残したバランスです。

片手で押しやすいサイズ感なので、ハンドソープやローションを日常導線に置きたい人にも相性がいい構成です。

マグとディスペンサーを同じ世界観でそろえると、キッチンと洗面スペースに統一感が生まれます。

色数を抑えたパステル基調なので、かわいいテイストが好きな人はもちろん、淡色インテリア派にも取り入れやすいシリーズです。

【おうち時間も洗面台もときめく彩り！

サンリオ「リトルツインスターズパステル生活雑貨コレクション特集版」】の紹介でした。

