福岡県遠賀町で24日、交差点の右折レーンに停車していた幼稚園の送迎バスに乗用車が追突し12人が搬送された事故で、乗用車の70代男性運転手が「左を見て、よそ見をしていた」と供述していることが25日、捜査関係者への取材で分かった。県警は前方不注意が原因で右折レーンにはみ出した可能性があるとみて詳しい状況を調べている。事故は24日午前9時10分ごろ発生。県警によると、園児9人や乗用車の運転手らが病院に運ばれたが、