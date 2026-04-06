福岡・宗像市の中古車販売店。トラブルに巻き込まれた人たちが詰めかけ、「（Q.支払総額は？）148万円。（Q.148万振り込んだ状態で？）連絡が急につかない」「納車もされず、連絡も取れないという状態。大事なお金をとられている認識」などと話していました。トラブルが起きたのは、主に軽自動車の販売を手掛ける「グーニーズワン」。突然、閉鎖したのです。店にはたくさんの車が並んでいますが、出入り口には「警戒監視中」と書か