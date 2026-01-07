ソフトバンクは2月2日〜3月31日の期間、「ソフトバンク」の携帯電話サービスを対象料金プランで契約しているユーザー、光ブロードバンドサービス「SoftBank 光」を契約しているユーザーを対象に、所定の条件を満たすことで、「Netflix」の広告つきスタンダードプランを3カ月目まで追加料金なしで利用できるキャンペーンを開催する。●Netflixの広告つきスタンダードプランが3カ月目まで無料！「ソフトバンク」ユーザーを対象に