コメの価格高騰が止まらないのは、なぜなのだろうか。車中泊で全国各地の農家を取材している農業ライターの鈴木雄人さんは「記録的な猛暑の影響でコメの収量は大幅に減っている。さらに、国が発表する統計と現場の実態との間に大きなズレがあり、それが“見えないコメ不足”を引き起こし、価格高騰に拍車をかけている」という――。筆者撮影■記録的な猛暑でコメの生産量は3.5割減少「農協が悪い」「誰かが隠し持っている」。近年