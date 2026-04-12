ホンダは10日、小型EV（電気自動車）のニューモデル「Super-ONE（スーパーワン）」を発表した。16日から全国のHonda Carsで先行予約の受付を始め、5月下旬に発売する予定だ。Super-ONEは「e:Dash BOOSTER」をグランドコンセプトとしており、豊富な車内体験を楽しめる充実した装備が特徴だ。開発にあたっては、Nシリーズとして進化を続けてきた軽量プラットフォームを採用。さらにトレッドを広げてワイドな車体にすることで、力