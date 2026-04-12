中東産原油の指標であるドバイ原油が高値帯で推移するなか、マーケット全体への影響が生じ続けている。ホルムズ海峡は2月末の軍事衝突以降、事実上機能しておらず、供給の不安定さを背景とした原油高が各市場を同時に揺さぶる展開となっている。【こちらも】利上げか利下げかFRBの迷いで市場は揺れる■株式市場への影響株式市場では停戦交渉の一報ごとに相場が乱高下するシビアな局面が続く。10日の東京市場では日経平均が