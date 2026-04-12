フェイスラインのケアをワンランクアップしたい方に♡クラランスの人気美容液「V コントア セラム」から、たっぷり使える限定サイズが登場します。長年の研究から生まれた処方で、すっきりとした印象の肌へ導くアイテム。毎日のケアをより充実させたい方におすすめの特別な一本です♪ 人気美容液のビッグサイズ♡ 「V コントア セラム」は100mLで19,910円（税込）。2026年5月8日（金）より数量限定で発売されます