武隈義一氏任期満了に伴う富山県黒部市長選は12日投開票の結果、無所属新人の前副市長上坂展弘氏（64）が、無所属現職の武隈義一氏（58）を破り初当選した。管理職へのパワハラ疑惑を抱える武隈氏と、昨年末まで部下として支えた上坂氏が争う異例の構図で、両氏とも自民党籍を持つ保守分裂選だった。武隈氏を巡っては、2月に管理職向けにパワハラに関するアンケートが実施され、応じた職員のうち半数以上が被害を受けたと答え