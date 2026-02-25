AI検索を前提にした広報設計をどう組み立てるかをまとめた、調査PRガイドが公開されました。BtoB広報の現場で課題になりやすい「ネタ不足」と「成果の見えにくさ」を、数値と実務フローで整理した内容です。検索行動の変化を踏まえて、これからの情報発信を見直したい担当者に向く1冊です。 IDEATECH「LLMO視点での『調査PR』戦略バイブル」 公開日：2026年2月24日調査実施時期：2025年1月LLMO対策を