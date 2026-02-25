高市総理が「当選祝いの名目」で自民党の衆院議員に配った「カタログギフト」。1冊3万円を超え、当選議員315人に送ったといいます。受け取った自民党議員を取材しました。【写真で見る】受け取った？自民議員を直撃3万円超カタログギフト配布は個人から？支部から？高柳光希キャスター：高市総理が当選祝いとして3万3390円のカタログギフトを配ったことについて、▼「法律的な問題」、▼「庶民感覚とのズレ」、この2つの視点でみ