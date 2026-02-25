【モデルプレス＝2026/02/25】グローバルグループ・IZ*ONE（アイズワン）出身のイ・チェヨン（Lee Chaeyeon）が2月22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。IZ*ONE解散後、3年間収入がほぼなかったことを明かした。【写真】IZ*ONE出身美女、活動終了後は「3年間収入がゼロ」◆イ・チェヨン、チラシ配りの仕事をしようとしていた自身のYouTubeコンテンツで3年前の出来事を振り返る中で「本当にお金がなかったんです」と打ち明けたチェ