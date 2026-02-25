【モデルプレス＝2026/02/25】映画監督の小泉徳宏氏が23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ系）のタイトルの別案として考えていた候補を明かした。【写真】「ちはやふる」初回放送前に映っていた最終回シーン◆小泉徳宏監督「ちはやふる ーめぐりー」タイトルの別案明かす小泉監督は「『ちはやふる ーめぐりー』 というタイトルを自分で考えた時『ちはやふる ーつむぎー』『ちはやふる