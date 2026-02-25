24日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、“15万円”で購入した江戸時代の俳人・松尾芭蕉（1644〜94）の書状が登場。“ド級値”にスタジオがどよめいた。【写真】「世の中に発表されていない」“ド級値”の鑑定額が出た松尾芭蕉の書状戦国武将・古田織部が創始した武家茶道の師範の依頼人。知人から「茶掛けにどう？」と勧められて購入したのが今回のお宝、松尾芭蕉の書状だ。ひと目見て「これ