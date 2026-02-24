一足早い春の訪れです。山形市の園地では毎年恒例、サクランボの花見が行われました。 【写真を見る】「かんぱい！」一足早い春の訪れ山形市の園地でサクランボの花見例年とは異なる "ある状況" に不安も...（山形） 可憐に咲き誇るサクランボの花々。山形市中田の鈴木淳さんのビニールハウスでは、今、サクランボの花が満開を迎えています。 「かんぱい」 毎年開かれている花見会には、生産者やＪＡの関係者などが