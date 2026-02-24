令和ロマン・松井ケムリ（32歳）が、2月23日に公開されたYouTubeチャンネル「令和ロマンのご様子」で、相方・くるまに対して「あなたの恋愛。僕が聞きたいのは。恋愛が知りたい」と語った。くるまが「今週も本当に色々ありまして」と切り出し、少しボケた後、ケムリが「違う違う。あなたの恋愛。僕が聞きたいのは。恋愛が知りたい。恋愛が取り沙汰されてましたよ？ 結構、世の中お騒がせでしょ、今。みんなもう、わーってなってま