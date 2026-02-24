テレビ朝日の弘中綾香アナ（35歳）が、2月23日に放送されたバラエティ番組「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（テレビ朝日系）に出演。「ミュージックステーション」が「今1番やりたい番組ですね」と語った。弘中アナが東京・浅草をロケしながらクイズを出していく中で、お餅をつきながら願い事を10個言うのがルールという店で、弘中アナが餅つきをしながら願い事を言うこととなった。弘中アナは「風邪引かない」「旅行行きた