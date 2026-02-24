「何か質問はありますか？」と聞かれても思いつかないとき、どうすればいいか。起業家で作家の豊留菜瑞さんは「『質問しなくては』と思うと質問が義務になり、人見知りが発動してしまう。まずは『質問を作ろう』という意識を完全に手放すといい」という――。（第3回／全3回）※本稿は、豊留菜瑞『人見知りの仮面』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SetsukoN※写真はイメージです - 写真＝iStock.