◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本０―４ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）ソフトバンク・秋広が覚醒を感じさせた。１―０の８回２死一、二塁。３ボール、１ストライクから「カウントが有利だったので、真っすぐ一本という感じで」と、１４５キロの直球を豪快に振り抜いた。高々と舞い上がった打球は右翼席中段へ。サポートメンバーの広島・佐藤柳からとはいえ、今季実戦初アーチの３ランで侍撃