2月21日、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケートでエキシビションがおこなわれ、メダルを獲得した三浦璃来と木原龍一のりくりゅうペア、鍵山優真、佐藤駿、坂本花織、中井亜美の6人が登場した。「エキシビションとは、競技終了後におこなわれるトップスケーターらの特別ショーのことです。競技とは異なり演技内容や服装の制限が少なく、スケーターの普段とは異なる姿を見られることから、むしろエキシビション