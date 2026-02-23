衝撃のオフショットを公開したりくりゅうペア(C)産経新聞社ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一組による衝撃のオフショットが公開された。三浦が現地時間2月23日に自身のインスタグラムを更新。現地の五輪マークのモニュメントの前で撮影した写真が、フォロワーを仰天させている。【写真】「カナダまで飛んで帰れるよ！」りくりゅう三浦璃来の大ジャンプ