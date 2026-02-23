閉会式後…りくりゅうから届けられた“プレゼント”が大バズり　五輪モニュメントの前で「信頼関係を表すベストショット！」【冬季五輪】

衝撃のオフショットを公開したりくりゅうペア(C)産経新聞社

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一組による衝撃のオフショットが公開された。三浦が現地時間2月23日に自身のインスタグラムを更新。現地の五輪マークのモニュメントの前で撮影した写真が、フォロワーを仰天させている。

五輪の輪の頂点に、座っているように見える三浦。それを下から眺める木原という構図だが、三浦によれば「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます!!」とのこと。金メダルペアならではの驚異的な身体能力と信頼の強さが生んだ1枚と言える。

三浦は2枚目に、2022年北京五輪時の写真も併せて投稿。角度、高さの違いがあるのか、4年前の三浦は五輪マークより、はるか上を飛んでおり、ファンは比較を楽しめる。

閉会式後に公開された今回のポストは、約4時間で17万以上の「いいね！」が押される大バズり状態だ。コメント欄には驚きの声が殺到。「カナダまで飛んで帰れるよ!!」「バッチリな画角」「信頼関係を表すベストショット！」「高さが凄い」「やってることがエグすぎて可愛い」「2人の表情が4年前と変わらないのがいい」といった反応が寄せられた。

