乃木坂46が、2026年の＜BIRTHDAY LIVE＞を5月19日〜21日の3日間、東京ドームで開催することが決定した。これは＜5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞でのライブ会場で発表になったもの。昨年は東京・味の素スタジアムにて開催し、14周年祝いとなる今年は東京ドームでの開催となる。キャプテンの梅澤は「3日間、東京ドームでやらせて頂くのは初めてのことで。14歳になった乃木坂46の姿を楽しみにしていてください！」と意気込