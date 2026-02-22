ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。今季限りで現役を引退する女子シングル銀メダルの坂本花織（シスメックス）にとっては五輪ラストダンスの舞台となるなか、フィナーレの際にリンク上で見せた三浦璃来（木下グループ）との微笑ましいやり取りに反響が広がっている。フィナーレを迎えたエキシビション。出演した選手がリンクに登場し、大音