2026年2月19日、韓国・MBNによると、韓国の人気女優だった故チェ・ジンシルさんの娘でモデル兼インフルエンサーのチェ・ジュニが日本で撮影したウェディング写真が物議を醸し、SNSで釈明した。チェ・ジュニは11歳年上の一般男性との結婚を5月に控える。先ごろウェディング写真の一部が明らかになったが、日本の水子供養を行っている寺で撮影されたのではないかと指摘する声が上がり、不適切だと批判を集めた。これを受けチェ・ジュ