2026年2月19日、韓国・MBNによると、韓国の人気女優だった故チェ・ジンシルさんの娘でモデル兼インフルエンサーのチェ・ジュニが日本で撮影したウェディング写真が物議を醸し、SNSで釈明した。

チェ・ジュニは11歳年上の一般男性との結婚を5月に控える。先ごろウェディング写真の一部が明らかになったが、日本の水子供養を行っている寺で撮影されたのではないかと指摘する声が上がり、不適切だと批判を集めた。

これを受けチェ・ジュニは18日、SNSで「日本の文化について全く知らなかった」と釈明し、写真家とのメッセージのやり取りも公開した。「日本に頻繁に行く韓国の写真家が（場所を）指定して撮ってくれた」「広い東京で（当該撮影地の意味を）私がどうやって知ることができただろうか」「写真は公式に公開したものではない」「撮影自体、協賛を受けて何度か行っており、全てのロケ地を把握することは困難だった」とも説明している。

記事は水子供養について「流産や死産した胎児や生後間もなく亡くなった子供の魂を弔う日本の仏教式の供養」と説明している。

チェ・ジュ二は2008年に亡くなった女優チェ・ジンシルさんと、日本の読売ジャイアンツでもプレーし13年に亡くなった元プロ野球選手、趙成萊（チョ・ソンミン）の娘としても知られる。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「胎児や子供を供養する場所でウェディング撮影って、常識的な行動ではないよ」「普通の人間なら、何かそういう意味のある場所だと察するだろうに」「そういう場所だと知ってるほうが変じゃない？まして写真家が場所を決めたそうだし」「やることなすこと炎上する。ご両親と2人の死に胸を痛めている人たちのためにも、もっと慎重に生きればいいのに」「この子、別にニュースにするようなことじゃなくても記事にされてるよね。記者は恥ずかしくないの？」「この子がもっと静かに生きられるようにマスコミはそっとしといてやれ」「関心を集めるためにわざとやってるんでしょ。かわいそうではある。平凡に暮らせばいいのに」といったコメントが寄せられている。

