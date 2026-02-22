オープン戦、中日１−１阪神」（２１日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）初めてオープン戦の開幕投手を務めた阪神・高橋遥人投手が、藤川監督も認める順調な仕上がりを見せた。６年ぶりに沖縄でのオープン戦に登板し、２回４安打１失点。５三振も奪い、自身初の開幕ローテ入りに向け、また一歩歩みを進めた。南国でのオープン戦のマウンドに立つ背番号２９。それは２０２０年２月２２日・中日戦（北谷）以来の光景だった。度重な