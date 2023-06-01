ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）２１日＝富張萌黄】女子マススタート決勝が行われ、前回大会８位入賞の佐藤綾乃（ＡＮＡ）は１５位だった。今大会を最後の五輪と位置付けてきた。３度目の大舞台は３種目に出場し、団体追い抜きで同メダル。１５００メートルは２２位だった。「結果が振るわなかったこともあって、すごく悔しい気持ちが残ってしま