内田真礼が、新曲「カミノシズク」を4月にデジタルリリースされることを発表した。「カミノシズク」という楽曲のタイトルからも想像がつく通り、2026年4月より放送開始のTVアニメ『神の雫』のエンディングテーマであることも発表された。同作には内田真礼自身も紫野原みやび役として出演する。◆◆◆◾️内田真礼 コメントTVアニメ『神の雫』エンディングテーマ「カミノシズク」を歌わせていただく内