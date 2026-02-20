山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。2月19日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）、弘中綾香アナウンサーが出演した。“秘密の職場恋愛”に対する憧れを口にした鈴木に、弘中アナは隠すことの難しさを語り…。【映像】社内恋愛は『週刊給湯室』に筒抜け!?今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」で