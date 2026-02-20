「会社はもう無理」弘中綾香アナ、社内不倫をバッサリ「隠せてると思ってるのは自分たちだけ」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

2月19日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）、弘中綾香アナウンサーが出演した。

“秘密の職場恋愛”に対する憧れを口にした鈴木に、弘中アナは隠すことの難しさを語り…。

【映像】社内恋愛は『週刊給湯室』に筒抜け!?

今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、仕事で初めて会った男性に対し、指輪の有無をチェックするなど恋愛を意識しているとも取れる女性の様子が描かれた。

山里が「もしあれが恋愛に発展したら、職場恋愛になるのかね」と口にすると、鈴木は「ちょっと憧れますよね」と仕事相手との恋愛に興味があると明かす。続けて「（漫画等で見られるような）周りは知らなかったのに『あいつら、いつの間に結婚まで…』みたいなやつやりたい！」と興奮気味に笑った。

これを聞いた山里が「職場恋愛で『みんな俺たちのこと知らない』と言ってるやつらってさあ…」と物言いたげな様子を見せると、何を言いたいのか察した弘中アナは手を叩いて大喜び。

そして「2人だけなんですよね、（周りが）わかってないと思ってるの。みんなわかってるから」と“職場恋愛あるある”を語った。

さらに「不倫とかも全部そう」と続けた弘中アナは「自分たちだけ隠せてると思ってる」とバッサリ。

山里が「会社はもう（隠すのは）無理なんでしょ？」と会社員である弘中アナに聞くと、「無理です」と断言する。

山里も「『週刊給湯室』で全部言われてるんだから」と笑っていた。