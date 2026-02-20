ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）初回が、19日に放送された。【動画】ゆきぽよ、最高月収“数百万”から一転…涙の告白「生きてる価値ない」同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。第1回の“資産を全部売る”ゲストとして、モデル・タレントのゆきぽ