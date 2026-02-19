モデル・タレントのゆきぽよが、仕事が激減し「死にたい」とまで追い詰められた過去と、そこから立ち直り「ようやく整理がついた」という現在の心境を明かした。【映像】超売れっ子時代のギャル姿2017年の『バチェラー・ジャパン』で注目を集めると、世界版バチェラーにも出演し大ブレイクしたゆきぽよ。ギャルモデルとして数々のバラエティ番組で活躍し、テレビで見ない日はないほど引っ張りだこに。しかし2021年、知人男性の